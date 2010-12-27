Выборгский хулиган просто так сломал стекла двух машин

Вчера, в понедельник, 25 февраля, в Выборге сотрудники вневедомственной охраны поймали тридцати двух летнего молодого человека. Об этом сообщают в сетевом издании "Gazeta.SPb".
О выходке задержанного сообщили местные жители, которые стали свидетелями. Они увидели, что на улице Сухова мужчина сломал стекла у двух иномарок – Toyota Estima и Renault Scenic, причем этому никакого видимого конфликта не предшествовало.
Преступника удалось поймать на Леншоссе. В настоящее время по факту преступления проводится проверка.
Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"
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