Выборгский хулиган просто так сломал стекла двух машин

Причины, подтолкнувшие молодого человека на подобные действия, в настоящее время не известны.

Вчера, в понедельник, 25 февраля, в Выборге сотрудники вневедомственной охраны поймали тридцати двух летнего молодого человека. Об этом сообщают в сетевом издании "Gazeta.SPb".

О выходке задержанного сообщили местные жители, которые стали свидетелями. Они увидели, что на улице Сухова мужчина сломал стекла у двух иномарок – Toyota Estima и Renault Scenic, причем этому никакого видимого конфликта не предшествовало.

Преступника удалось поймать на Леншоссе. В настоящее время по факту преступления проводится проверка.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"