Выборгский Расэм убрал мусор около стен бывшего Кафедрального собора

По многочисленным просьбам выборжан, неравнодушных к развернувшейся мусорной драме вокруг бывшего Кафедрального собора, компания ООО "РАСЭМ" приступила к уборке образовавшейся свалки.

Сегодня, 18 апреля, компания ООО "РАСЭМ", занимающаяся уборкой мусора с улиц Выборга, занялась ликвидацией свалки, образовавшейся около стен бывшего Кафедрального собора. Территория разрушенного культового сооружения не входит в зону ответственности компании. "РАСЭМ" очистил свалку в рамках социальной нагрузки и помощи городу.

Ранее неравнодушные жители города неоднократно жаловались на образовавшуюся мусорную свалку возле руин некогда действующего Кафедрального собора. Выборжане пытались бороться с городскими вандалами с помощью многочисленных объявлений, расклеенных на стенах собора, а также сигнальных лент, однако все попытки были тщетны.

Жалобы и недовольство жителей соседних с собором домов из-за образования "внеплановой" городской свалки сподвигли руководство ООО "РАСЭМ" на уборку территории специализированной техникой.

Так, уже сегодня, 18 апреля, мусор около стен бывшего Кафедрального собора был окончательно ликвидирован.