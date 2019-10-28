Выборгский Дворец творчества встретил гостей из Финляндии

Финскую делегацию возглавил мэр города Ханну Тсупари.

В Выборге состоялась встреча специалистов районной администрации с представителями муниципалитета Варкаус. Делегацию возглавил мэр г. Варкаус Ханну Тсупари. Участники встречи посетили Дворец творчества, где обсудили возможность приграничного сотрудничества сторон в области допобразования.

То, что мы сегодня увидели, это очень большой спектр направлений. Мы сначала посмотрим, что хотим, ведь выбор очень большой.

Ханну Тсупари, Мэр города Варкаус

Ханну Тсупари пригласил ребят Международный детский фестиваль "Векара-Варкаус", который пройдет летом 2020 года. Через месяц участники встречи вновь соберутся за столом переговоров, чтобы наметить план сотрудничества в сфере дополнительного образования.

Видео: Piter.tv