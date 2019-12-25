Выборгский «Дом молодежи» снова открыл двери для воспитанников

Некоторые клубы все же уйдут в летний отпуск.

С понедельника, 22 июня, на территории Выборгского района возобновлена работа подростково-молодежных клубов: учеников будут принимать в составе до 12 человек и с соблюдением противоэпедимических норм. Информация об этом появилась в ВК-сообществе МАУ "Дом молодежи" Выборга.

Для подопечных МАУ доступна предварительная дистанционная запись у руководителей через ВКонтакте или на официальном сайте учреждения.

Кроме того, отдельные клубы будут находиться в режиме летнего отпуска. Так, на каникулы до 1 сентября уходит клуб изобразительного искусства "Палитра", а в июле недоступны будут клуб рукоделия "ПосиДелки", волонтерский клуб "Апельсин", хореографы клуба "Roxy", а также "Фаворит Флоу" по направлению "Паркур". В августе будут отдыхать Музыкальный центр и клуб молодой семьи "Ясень".

На лето запланировано возобновление работы выставочного зала "Выборг – город воинской славы". Он сможет принять группы до 7 человек. Запись на экскурсию осуществляется по телефону: : +7 (813 78) 2-09-40 со вторника по субботу (10:00-17:00).

Ранее мы рассказали о том, что осенью в Выборге пройдет областной фестиваль водного туризма.

Фото: ВКонтакте / dom_molodezi