Осенью в Выборге пройдет областной фестиваль водного туризма

Мероприятия продлятся 3 дня.

В акватории Финского залива в Выборгском районе пройдет областной фестиваль водного туризма. Об этом сообщило издание "Реквизит".

Мероприятие запланировано на сентябрь 2020 года: фестиваль будет длиться в течение трех дней. Известно, что среди участников будет насчитываться более 50 объектов водного транспорта. Фестиваль рассчитан на 1,5 тысяч гостей.

Открытие начнется с деловой программы, в котором примут участие сотрудники районной администрации. Затем в рамках фестиваля пройдут концерт и непосредственные выступления на воде. Также в третий день состоится праздничный салют, который продлится 4 минуты.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге и Волосово прозвучал "Звон Победы".

Фото: gorod-plus.tv