Выборгских аграриев наградили медалями и благодарностями от Александра Дрозденко

В делегации от Выборгского района участвовали руководители сельхозпредприятий, фермеры. Слет передовиков производства прошел в городе Пушкине.

В среду, 10 апреля, правительство 47 региона подвело итоги работы агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в 2018 году. Выборгские представители отрасли награждены серебряной медалью и Благодарностями Губернатора Ленинградской области.

Серебренной медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" награждена Мария Бологова - ООО ПЗ "Сельхозпредприятие Смена" (Красносельское сельское поселение). Благодарностью Губернатора Ленинградской области отмечен труд гендиректора общества с ограниченной ответственностью СХП "Лосево" Эльдар Беглова (Светогорское городское поселение) и заместителя председателя СПК "Рябовский" Сулеймана Балиханова (Приморское городское поселение).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область занимает 1-е место в России по производству яйца, 2-е место по поголовью птиц, 1-е место по надою молока на одну фуражную корову. В 2018 году производство продукции на территории региона увеличилась на 2%. Сельхозтоваропризводителям оказывается существенная поддержка со всех уровней бюджета – более 6 млрд.рублей в 2018 году направлено в сельскохозяйственную отрасль, в т.ч. из бюджета региона 5 млрд. рублей. В 2019 году продолжит мероприятия по поддержке сельхозпроизводителей.

В рамках совещания первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович рассказал, что в 2018 году на отрасль сельского хозяйства было направлено более 21 млн. рублей. Это самый высокий показатель по уровню муниципальной поддержки в Ленинградской области. В 2019 году мероприятия по содействию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса продолжатся.

Сельское хозяйство Выборгского района стабильно развивается. Выборгский район - лидер в производстве яйца и мяса птицы, рыбы, овощей защищенного грунта. Из 9,3 тыс.тонн выращенной рыбы – 4,7 тыс.тонн производится в Выборгском районе, в объемах производства яйца 40% приходится на наш район, в рыболовстве из 22,4 тыс.тонн – 19 тыс.тонн на долю наших предприятий. рассказала руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко

В делегации от Выборгского района участвовали также руководители сельхозпредприятий, фермеры. Слет передовиков производства прошел в городе Пушкине.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО