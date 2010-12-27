Выборгские выпускники примут участие в ярмарке профессий

Задача мероприятия – поддержка учащихся в выборе будущей специальности, а также ознакомление выпускников и их родителей с перспективами дальнейшего трудоустройства.

В предстоящий четверг, 25 октября, в 13.00, в Выборге стартует районная ярмарка профессий и учебных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие проведут одновременно на нескольких площадках: в Выборгском техникуме агропромышленного и лесного комплекса (г. Выборг, ул. Промышленная, д. 1) и Выборгском медицинском колледже (Ленинградское шоссе, 26а). Основной задачей проведения ярмарки является предоставление возможности выбора профессии для выпускников учебных заведений Выборга.

Участники ярмарки получат возможность обсудить с педагогами высших и средних образовательных учреждений Ленобласти вопросы касательно будущей профессии, дальнейшего обучения, а также перспектив выбранной специальности. Принять участие в дальнейшем выборе профессий ребят также смогут их родители. Организаторы мероприятия уверены, что подобные ярмарки формируют положительное представление учеников о системе образования в целом и непременно помогут им в будущем.

Мероприятие состоится под эгидой Выборгского филиала ГКУ "Центра занятости населения" совместно с комитетом образования администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО