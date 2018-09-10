Выборгские ветераны футбола завоевали титул чемпионов Ленинградской области

Команда выборжан впервые за десять лет победила в Первенстве Ленинградской области по футболу среди сборных команд ветеранов.

На прошедшем в воскресенье Первенстве Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов выборгские спортсмены доказали свое превосходство, обыграв неоднократных фаворитов предыдущих соревнований, команду из Гатчины. Впервые за последние десять лет наша ветеранская сборная завоевала чемпионский кубок.

В течение десяти лет мы были вторыми, тьретьими много раз, но первое место ни разу не выигрывали. Потому для нас это большая радость и большой успех. - Алексей Гуло, центральный защитник ветеранской футбольной команды "Фаворит"

Всего участниками турнира стали 8 сборных команд. "Фосфорит" из Кингисеппа, "Свирь" из Лодейного Поля, "Металлург-БМР" из Пикалево, "Ижора" из Гатчинского района, "ФСЦ Волхов" из города Волхов, команда "Отрадное" из Отрадного, и "Атлант-Тосно" из города Тосно, соответственно. Ветеранов спорта из Выборгского района представила команда от спортивного клуба "Фаворит".

Первое место в течение десяти лет выигрывала Гатчина, в которой играют питерские ребята. Играют они за деньги, а не просто так. У них такая, полупрофессиональная команда. А мы играем на энтузиазме, за любовь к футболу, потому эта победа вдвойне приятнее. - Алексей Гуло, центральный защитник ветеранской футбольной команды "Фаворит"

По итогам турнира команда выборжан обошла всех и стала чемпионом Ленинградской области. Поздравил команду победителей исполняющий директор общественного объединения "Фаворит-Выборг" Михаил Макаров. По его словам, победе помогла новая кровь в команде. Молодежь, которая перешла в ранг ветеранов и подключилась к сборной дала "сплав молодости и опыта", как описывает это Михаил Макаров. Именно это дало эффект, который помог команде наконец вырваться из призеров в чемпионы.

Фото, видео: Piter.TV