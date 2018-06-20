Выборгские таможенники изъяли у русского туриста из Финляндии 10 айфонов

Айфоны отправлены на детальную экспертизу для определения стоимости устройств.

Выборгские таможенники пункта пропуска "Брусничное" провели досмотр автомобиля "Шкода", прибывшего на территорию Российской Федерации из Финляндии. Основанием для досмотра стало подозрение о том, что в машине спрятан контрабандный товар.

Осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) выявил 10 смартфонов торговой марки "Эпл Айфон" без следов эксплуатации в багажном отделении кузова.

В настоящее время мобильные устройства направлены на детальную экспертизу для определения их точной стоимости.

Товар признан не предназначенным для личного пользования. В отношении водителя "Шкоды" возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Источник: пресс-служба Выборгской таможни