Выборгские спортсмены стали триумфаторами первенства Ленинградской области по лыжным гонкам

В результате состязаний золотую награду завоевали Дарья Потапова и Кира Стець.

Подведены итоги первенства Ленинградской области "Олимпийские надежды" по лыжным гонкам, проходившего в Токсово 29 и 30 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Всего в соревнованиях приняли участие 181 спортсмен. Среди них 36 выборгских гонщиков - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит", которых тренирует Сергей Волков.

В результате состязаний золотую награду завоевали Дарья Потапова и Кира Стець. Серебряными призерами стали Ирина Фадеева, Снежана Литвинова и Никита Черемухин. Бронза – у Егора Сырова.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО