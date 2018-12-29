Выборгские школьники почувствовали себя в роли таможенников

В Выборге сотрудники таможенной службы организовали теоретические уроки с воспитанниками подшефного среднего общеобразовательного учреждения №13. На занятиях ребятам была предоставлена возможность опробовать собственные силы в таможенном деле. В общей сложности, в необычном уроке приняли участие порядка двадцати шести молодых людей.
Само мероприятие прошло в честь предстоящего Дня таможенника.
Начальник отдела Руслан Плёнкин и главный государственный таможенный инспектор отдела технических средств таможенного контроля Дмитрий Любарец продемонстрировали учащимся различные виды средств таможенного контроля и рассказали об их применении. В процессе занятия школьники научились работать с оборудованием для контроля подлинности VIN-номеров автомобилей и распознавать различные сплавы и составы металлов.
При помощи интерактивной обучающей программы ученики познакомились с одним из наиболее эффективных технических средств таможенного контроля - инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК), который помогает выявлять сокрытые от таможенного контроля товары.
Сами же сотрудники таможни охарактеризовали работу ребят как продуктивную и отметили, что буду ожидать их в следующих подобных программах.
Источник: пресс-служба таможни
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