Выборгские школьники почувствовали себя в роли таможенников

В Выборге сотрудники таможенной службы организовали теоретические уроки с воспитанниками подшефного среднего общеобразовательного учреждения №13. На занятиях ребятам была предоставлена возможность опробовать собственные силы в таможенном деле. В общей сложности, в необычном уроке приняли участие порядка двадцати шести молодых людей.

Само мероприятие прошло в честь предстоящего Дня таможенника.

Начальник отдела Руслан Плёнкин и главный государственный таможенный инспектор отдела технических средств таможенного контроля Дмитрий Любарец продемонстрировали учащимся различные виды средств таможенного контроля и рассказали об их применении. В процессе занятия школьники научились работать с оборудованием для контроля подлинности VIN-номеров автомобилей и распознавать различные сплавы и составы металлов.

При помощи интерактивной обучающей программы ученики познакомились с одним из наиболее эффективных технических средств таможенного контроля - инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК), который помогает выявлять сокрытые от таможенного контроля товары.