Выборгские предприниматели участвуют в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Конкурс проводится по поручению главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова.

Предприниматели Выборгского района примут участие в конкурсе на лучшее художественно-световое оформление объектов торговли к Новому году и Рождеству Христову. Как сообщила пресс-служба районной администрации, в этом году конкурс проводится по поручению главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова.

Работа конкурсной комиссии пройдет с 16 по 20 декабря. Победителям будут вручены подарочные сертификаты.

Администрация Выборгского района уже направила руководителям организаций и предприятий рекомендации до 15 декабря украсить свои объекты. Предложено использовать элементы вечернего светового оформления - светодиодные шнуры, гирлянды, а также развернуть тематические экспозиции.

Участие могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг, розничной торговли и общественного питания на территории города Выборга.

Ранее мы сообщили о том, что для квартала Сета Солберга обустроят парковку и заземленные мусорные контейнеры.

Фото: администрация МО "Выборгский район"