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Выборгские гонщики мешают спать по ночам жителям окрестностей ТРЦ "Cubus"
Сегодня, 14:15
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KaterinaKono13

Выборгские гонщики мешают спать по ночам жителям окрестностей ТРЦ "Cubus"

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Кроме гонок, автолюбители любят громко слушать музыку, из-за чего, люди не высыпаются.

Ночные гонщики накатывают круги на стоянке торгово-развлекательного центра Cubus в Выборге, чем мешают "соседям" спать. Жители домов на Ленинградском шоссе жалуются в городской группе на ежедневные ночные заезды местных автомобилистов, которые дрифтуют на стоянке нового ТРК, расположенного на Железнодорожном тупике, 4. Кроме гонок, автолюбители любят громко слушать музыку, из-за чего, люди не высыпаются.

Нет больше мочи это терпеть: каждый вечер мы, жители дома напротив торгового центра Кубус, должны наблюдать как юные и не очень гонщики катаются по парковке, слушают музыку (что уши закладывает у нас в квартире). Это просто уже бесит.

жалуется интернет-пользователь. (орфография и пунктуация авторские — прим. ред.)

Один из автогонщиков этой стоянки рассказал, что такие заезды помогают водителям набраться опыта в управлении транспортным средством в экстренных ситуациях, однако сам автолюбитель уверяет, что делает это тихо и в положенное время.

Я катаюсь с музыкой там только в то время, которое позволяет закон – до 23:00. Другие же шумят после, если кому-то это мешает, то он вправе позвонить в ГАИ и уведомить службу о существующих нарушениях. К сожалению, в Выборге нет специализированных площадок для любительских заездов, поэтому мы пользуемся тем, что есть.

рассказал собеседник издания

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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