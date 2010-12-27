Выборгские гонщики мешают спать по ночам жителям окрестностей ТРЦ "Cubus"

Кроме гонок, автолюбители любят громко слушать музыку, из-за чего, люди не высыпаются.

Ночные гонщики накатывают круги на стоянке торгово-развлекательного центра Cubus в Выборге, чем мешают "соседям" спать. Жители домов на Ленинградском шоссе жалуются в городской группе на ежедневные ночные заезды местных автомобилистов, которые дрифтуют на стоянке нового ТРК, расположенного на Железнодорожном тупике, 4. Кроме гонок, автолюбители любят громко слушать музыку, из-за чего, люди не высыпаются.

Нет больше мочи это терпеть: каждый вечер мы, жители дома напротив торгового центра Кубус, должны наблюдать как юные и не очень гонщики катаются по парковке, слушают музыку (что уши закладывает у нас в квартире). Это просто уже бесит. жалуется интернет-пользователь. (орфография и пунктуация авторские — прим. ред.)

Один из автогонщиков этой стоянки рассказал, что такие заезды помогают водителям набраться опыта в управлении транспортным средством в экстренных ситуациях, однако сам автолюбитель уверяет, что делает это тихо и в положенное время.