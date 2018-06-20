В Выборге прошло совещание с главами фермерских хозяйств, участники которого обсудили вопросы по оказанию помощи К(Ф)Х комитетом поддержки предпринимательства и потребительского рынка, ветеринарно-санитарные требования к руководителям малых форм хозяйствования в 2019 году и другое.

В Выборге прошло традиционное совещание с главами крестьянских (фермерских) хозяйств и специалистами поселений Выборгского района. В рамках совещания были подведены итоги деятельности за 2018 год и обсуждены меры бюджетной поддержки малых форм хозяйствования в 2019 году.

Наряду с крупными сельскохозяйственными предприятиями в нашем районе активно развиваются малые формы хозяйствования, специализирующиеся как на растениеводстве, так и на животноводстве.

В фермерских хозяйствах животноводческого направления содержатся 800 голов крупного рогатого скота, порядка 1000 голов свиней, около 3000 голов овец и коз, более 5000 голов кроликов, различные виды птицы, пчелосемьи.

Выборгские фермеры ежегодно производят 2000 тонн картофеля и овощей открытого грунта, а также баранину, свинину, мясо бычков, кроликов, различных видов птицы, козье молоко, перепелиные яйца, мед и другое.

Руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко рассказала, что в настоящее время на территории района функционирует 91 крестьянское (фермерское) хозяйство. Из этого числа 62 курируются комитетом Ленинградской области и районной администрацией, что дает им возможность пользоваться бюджетной поддержкой. Также она отметила, что одним из основных условий получения субсидий является предоставление отчетности.

В 2018 году малыми формами хозяйствования была получена государственная поддержка из всех уровней бюджета порядка 28 млн. рублей, в том числе из средств МО "Выборгский район" - 4,7 млн. рублей.

В 2019 году финансирование малых форм хозяйствования продолжится.

В ходе совещания участники обсудили вопросы по оказанию помощи К(Ф)Х комитетом поддержки предпринимательства и потребительского рынка, ветеринарно-санитарные требования к руководителям малых форм хозяйствования в 2019 году и другое.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО