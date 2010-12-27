Выборгские аграрии обсудили развитие животноводства в районе

В мероприятии также приняли участие представители Управления ветеринарии Ленинградской области.

В Выборге прошел семинар-совещание для представителей АПК Выборгского района, в рамках которого были подведены итоги бонитировки крупного рогатого скота за 2018 год.

В мероприятии также приняли участие представители Управления ветеринарии Ленинградской области. Поприветствовала собравшихся руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко.

Главный специалист дирекции по АПК и РК Оксана Белова рассказала о том, что в 2018 году бонитировка крупного рогатого скота произведена в 6 хозяйствах Выборгского района. 99,7% животных имеет высокую бонитировочную оценку – класс элита-рекорд и элита.

Она также сообщила, что в среднем по району от одной фуражной коровы получено 8645 кг молока, с жирностью 3,85%, что на 11 кг больше по сравнению с прошлым годом. Самый высокий удой получен в племенных хозяйствах: 9484 кг - в "Смене" (Красносельское сельское поселение), 8893 кг – в "Полянах" (Полянское сельское поселение), 8542 кг - в "Лосево" (Светогорское городское поселение), 8607 кг – в "Рябовском" (Приморское городское поселение), 7976 кг – в "Матросово" (Советское городское поселение).

Также участники обсудили эпизоотическую обстановку в районе и заготовку качественных кормов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО