Выборгская таможня задержала с "уколами красоты" и итальянским сыро

В своем объяснении женщина сообщила, что не имеет понятия о том, что находится в коробках, так как это подарки, которые ей прислали друзья.

В последнее время предметами административных правонарушений, которые выявляют таможенники на пограничных переходах, становятся не только продукты питания и товары народного потребления, но и не всегда привычные вещи. Так, на таможенном посту МАПП Торфяновка Выборгской таможни среди головок незадекларированного итальянского сыра была обнаружена партия "уколов красоты".

Гражданка Российской Федерации, возвращаясь из Финляндии в Россию на легковом автомобиле, сведений о перемещении какого-либо товара, подлежащего обязательному письменному декларированию, не представила, пассажирскую таможенную декларацию не подала. Во время проведения устного опроса женщина подтвердила информацию инспектору поста о том, что не везет товары, подлежащие обязательному декларированию.

При проведении таможенного контроля в багажном отделении автомобиля были обнаружены коробки с незадекларированным товаром. Общее количество выявленного товара составило 80 килограммов. В машине находилось 77 килограммов итальянского сыра и 56 упаковок с филлером на основе гиалуроновой кислоты весом 3 килограмма. заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля на легковом направлении таможенного поста МАПП Торфяновка Владимир Хвил

В своем объяснении женщина сообщила, что не имеет понятия о том, что находится в коробках, так как это подарки, которые ей прислали друзья.

Исходя из веса и количества товары признаны таможенным органом не предназначенным для личного пользования. А сыр из Италии еще и запрещен к ввозу в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Сыр изъят и подлежит уничтожению.

По факту недекларирования товаров Выборгской таможней в отношении гражданки России возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Свою вину женщина полностью признала.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни