Выборгская таможня уничтожила тонну "санкционных" товаров

Все 22 партии изъятой продукции общим весом свыше 970 килограммов были признаны таможенным органом не предназначенными для личного пользования и уничтожены путем сжигания в высокотемпературной печи.

В минувший четверг, 21 февраля 2019 года произведена процедура уничтожения товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации.Об этом сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Товары из стран Евросоюза, которые попали под данную процедуру, представляли собой готовую молочную, мясную и рыбную продукцию. Товары перемещались физическими и юридическими лицами через таможенные посты многосторонних автомобильных пунктов пропуска Выборгской таможни. Все 22 партии изъятой продукции общим весом свыше 970 килограммов были признаны таможенным органом не предназначенными для личного пользования и уничтожены путем сжигания в высокотемпературной печи.

Уничтожение произведено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 774 от 31 июля 2015 года "Об утверждении Правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2019 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию".

При процессе уничтожения присутствовали заместители начальников таможенных постов и уполномоченные должностные лица таможенных постов, помощник прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленинградской области и незаинтересованные лица. По окончании процедуры должностные лица таможни, представители контролирующих органов и незаинтересованные лица подписали Акты об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни