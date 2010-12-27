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Выборгская администрация обратится в госжилнадзор из-за отсутствия уборки снега
Сегодня, 15:25
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TretyakovaS

Выборгская администрация обратится в госжилнадзор из-за отсутствия уборки снега

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В 2019 году комитетом по городскому хозяйству районной администрации направлено более 100 предписаний управляющим организациям и ТСЖ.

Администрация Выборгского района обратится в комитет государственного и жилищного контроля и надзора Ленинградской области из-за отсутствия уборки снежных навесов и наледи кровель. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Отметим, что в этом году комитет  по городскому хозяйству районной администрации направил более 100 предписаний управляющим организациям и ТСЖ. 

Предписания сформировались не только по обращениям жителей, но и по итогам соответствующих рейдов. 

Ранее на сайте: В Петербурге полным ходом идет уборка снега.

Теги: новости выборга, новости ленобласти, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Выборг,

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