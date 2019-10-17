Выборгская Художественная школа отметила полувековой юбилей

Выборгская детская школа искусств отметила полувековой юбилей. В честь праздничной даты здесь была организована выставка лучших работ за все годы.
Команду единомышленников создал конечно Леонид Иванович Бондарик. На протяжении 47 лет он был руководителем школы, и сейчас продолжает трудиться. Много из того, что достигла художественная школа - его заслуги. В настоящий момент почти все преподаватели являются выпускниками нашей школы. Благодаря команде, которую мне передал Леонид Иванович, мы трудимся, сохраняя те традиции, которые были заложены в далеком 1969 году.
Елена Шишкина, руководитель детской школы искусств
Именно Выборгская школа искусств стала первой художественной школой в Ленинградской области. За 50 лет здесь выучились почти 600 юных художников. Многие из выпускников посвятили всю жизнь искусству, а кто-то вернулся в родную школу в качестве преподавателя
Видео: Piter.tv
Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района
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