Выборгская Художественная школа отметила полувековой юбилей

В честь праздника организовали выставку лучших работ за все годы

Выборгская детская школа искусств отметила полувековой юбилей. В честь праздничной даты здесь была организована выставка лучших работ за все годы.

Команду единомышленников создал конечно Леонид Иванович Бондарик. На протяжении 47 лет он был руководителем школы, и сейчас продолжает трудиться. Много из того, что достигла художественная школа - его заслуги. В настоящий момент почти все преподаватели являются выпускниками нашей школы. Благодаря команде, которую мне передал Леонид Иванович, мы трудимся, сохраняя те традиции, которые были заложены в далеком 1969 году. Елена Шишкина, руководитель детской школы искусств

Именно Выборгская школа искусств стала первой художественной школой в Ленинградской области. За 50 лет здесь выучились почти 600 юных художников. Многие из выпускников посвятили всю жизнь искусству, а кто-то вернулся в родную школу в качестве преподавателя

Видео: Piter.tv

Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района