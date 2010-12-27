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Выборгская “Цифровая мастерская” приглашает жителей и гостей города 1 июня
Сегодня, 12:30
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KaterinaKono13

Выборгская “Цифровая мастерская” приглашает жителей и гостей города 1 июня

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В рамках мероприятия состоятся соревнования по робототехнике.

Уже завтра, первого июня, в Выборге откроется мобильная цифровая мастерская. Работа мастерской связана с празднованием Дня защиты детей. Также завтра пройдут праздничные мероприятия, организованные Центром молодежного инновационного творчества "ФабЛаб". Информация об этом появилась на сайте пресс-службы региона. 

Детям в ходе программы покажут 3D-принтер и обучат работе на нем. Педагоги также научат молодых посетителей создавать рисунки на дереве с помощью современного "выжигателя".

Также в рамках мерпориятия состоятся соревнования по робототехнике. К участию в празднике приглашаются все желающие, как дети, так и взрослые, как жители, так и гости Выборга. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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