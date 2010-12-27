Выборгская “Цифровая мастерская” приглашает жителей и гостей города 1 июня

В рамках мероприятия состоятся соревнования по робототехнике.

Уже завтра, первого июня, в Выборге откроется мобильная цифровая мастерская. Работа мастерской связана с празднованием Дня защиты детей. Также завтра пройдут праздничные мероприятия, организованные Центром молодежного инновационного творчества "ФабЛаб". Информация об этом появилась на сайте пресс-службы региона.

Детям в ходе программы покажут 3D-принтер и обучат работе на нем. Педагоги также научат молодых посетителей создавать рисунки на дереве с помощью современного "выжигателя".

Также в рамках мерпориятия состоятся соревнования по робототехнике. К участию в празднике приглашаются все желающие, как дети, так и взрослые, как жители, так и гости Выборга.