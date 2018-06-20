Выборг приведут в порядок к майским праздникам

В администрации Выборгского района прошло совещание по поводу уборки общегородских территорий, восстановлению и покраске объектов благоустройства муниципальной собственности, восстановлению асфальтового покрытия дорог после ремонтных работ, которые проводили коммунальные предприятия.

Вчера, 22 апреля, в администрации Выборгского района прошло совещание по поводу уборки общегородских территорий (парков, скверов, площадей, аллей), восстановлению и покраске объектов благоустройства муниципальной собственности (лавочек, урн, остановок, опор освещения, ограждений, гранитных столбиков и др.), восстановлению асфальтового покрытия дорог после ремонтных работ, которые проводили коммунальные предприятия.

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко отметил, что администрация будет применять штрафные санкции в случаях неисполнения обязательств подрядных организаций.

Самыми актуальными задачами по его мнению и в настоящий момент являются уборка города, парков, скверов, площадей, восстановление поврежденных вандалами объектов благоустройства, и асфальтирование участков на проезжей части, которые были вскрыты во время ремонтных работ коммунальными предприятиями, подготовка ко Дню Победы мемориалов и памятников.

Эти задачи остаются в числе самых актуальных на весну. отметил он, и потребовал до 1 мая привести город в порядок

После совещания председатель комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района Алексей Туркин задержал всех руководителей коммунальных предприятий и организаций, которые исполняют муниципальные контракты по содержанию городских территорий и провел внеплановую проверку.

Комиссия прошла по центральной части Выборга. Председателем комитета по городскому хозяйству были сделаны замечания по ряду объектов. Они касались очистки закрепленных территорий от мусора, покраски опор уличного освещения, восстановления утраченных элементов ограждений и пр.

Установлены сроки на исполнение работ.

Поставлена задача – приложить все усилия к тому, чтобы к майским праздникам привести Выборг в порядок.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО