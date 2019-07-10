Специалисты регоператора разъяснили выборжанам детали реформы по обращению с ТКО

Представители регоператора по обращению с ТКО продолжают серию встреч с жителями Выборгского района.

С этого лета Выборгский район - активный участник реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. На территории всего района проходят встречи с представителями Управляющей компании по обращению с ТКО Ленобласти. Граждан и руководителей предприятий знакомят с деталями нового законодательства в этой сфере.

Очередной прием населения прошел 10 июля в Выборге: специалисты организации ответили на вопросы юридических и физических лиц. Среди тем, которые сильнее всего интересовали людей - формула расчета платежа, разъяснения по первым полученным квитанциям, возможность перерасчета для физических лиц, в собственности которых находится несколько объектов недвижимости. Представители выборгских компаний интересовались деталями оформления и составления договоров на обслуживание у единого регионального оператора.

Отдельно отметим, что подобные встречи проходят не только в Выборге, но и в других городах и поселениях района. Узнать подробности о графике таких встреч с представителями регоператора можно на сайте УК по обращению с ТКО или у муниципальных властей.

Подробности - в видео канала Piter.TV.