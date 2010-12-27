Выборг: 18 идей жителей по благоустройству воплощаются в жизнь

В Выборге в текущем году благоустраивают 18 дворовых территорий. Жильцы этих многоэтажек проводили собрание, приняли общее решение о благоустройстве, выбрали своего представителя, определились что именно необходимо отремонтировать или построить во дворе, обратились в местную администрацию, чтобы получить шанс на участие в конкурсе по отбору заявок на благоустройство. Редакция «Питер ТВ» изучает, как обстоят дела на сегодняшний день.

В администрации Выборгского района нам сообщили, что все работы, которые планировались, этим летом выполнены, но приемка еще только предстоит.

Для изучения качества материалов, которые использовали подрядчики, администрацией привлечена независимая экспертная организация. После получения экспертного заключения, совместно с представителями жителей будет проходить процедура сдачи-приемки объектов председатель комитета городского хозяйства администрации МО "Выборгский район" Алексей Туркин

По установленным правилам, представители домов, депутаты и общественники привлекаются к участию на всех этапах исполнения муниципальных контрактов: при проведении работ, отборе проб для лабораторных исследований, приемке – передаче объектов. Вчера, 29 августа прошли контрольные мероприятия в 6 дворах: на ул. Макарова, д.№№ 2, 4, 7; ул. Спортивная, д.№ 7; ул. Офицерская, д. №10 и 12.

По каждому адресу рабочую комиссию встречали уполномоченные представители жильцов домов, руководители организаций, которые обслуживают дом, депутаты округа. В Выборге практика участия всех заинтересованных лиц в проведении контрольных мероприятий сложилась за три последние года, кода началась реализация федеральной программы "Комфортная среда". Теперь и те работы, которые проводят во дворах муниципальной программе благоустройства, контролируются вместе с жителями, уполномоченными представлять интересы всех жильцов дома. Они, в свою очередь, организуют общие собрания, чтобы каждый житель мог получить ответ.

А что говорят жители и руководители управляющих компаний по ЖКХ сейчас?

"Я живу здесь с 2002 года. С того времени никогда и ничего не делалось. Мы отправили заявку, и нам помогли сделать двор намного лучше! Хотелось бы выразить благодарность Выборгской администрации: у нас появилась удобная парковка, зеленые газоны, поребрики, современное освещение. Мы очень довольны проделанной работой представитель дома № 4 по ул. Макарова Юлия Голотина

На объектах, которые обслуживает наша управляющая организация, благоустройство в этом году проведено в 4 дворах: Приморское шоссе, 18 и 30, Ленинградское шоссе, 53, ул. Макарова, 7. Раньше не хватало парковочных мест, озеленения. На Макарова, 7 стояли лужи глубокие. Сейчас там выполнены мероприятия, чтобы убрать причину подтопления. Во всех дворах сделаны парковки, водоотведение, оборудованы места отдыха около подъездов. Высажено 93 многолетних кустарников, 6 ив . Хотелось бы выразить пожелание всем жителям беречь территорию Руководитель управляющей компании "Единство Лидер" Андрей Горячев

Раньше у дома был пустырь, около дома ямы. Сейчас застройщик поставил детскую площадку с резиновым покрытием, обустроил пешеходные дорожки, около дома сделано 2 парковки. Люди довольны, впечатление позитивное Юрий Даниленко, житель дома № 7 по ул. Спортивная

Примерно полтора года назад мы взяли в обслуживание дом по адресу ул. Спортивная, 7. Когда принимали дом, очень много было недостатков, которые мы сами выявили и разглядели, и при общении с жителями поняли тот круг вопросов, который их интересует. Один из них – благоустройство дворов. Нами было предложено поучаствовать жильцам в программе благоустройства придомовой территории. Мы предложили им порядок участия, который закреплен администрацией Выборгского района, объяснили, как можно участвовать. Самое главное: граждане приняли очень активное участие в этом проекте, рисовали свои предложения, перечисляли виды работ. После проведения общего собрания и принятия решения, мы, как консолидирующая инстанция взаимодействовали с администрацией и активную помощь просили оказать депутата округа. Заявка получила подтверждение и на каждом этапе исполнения работ теперь контролируется. Мы видим результаты: очень довольны не только жители дома № 7 по Спортивной, но и окрестных домов, которые приходят перенять опыт и спрашивают, как сделать двор красивым. Я считаю, что хорошо, когда люди начинают понимать, что не надо ждать от кого-то, а надо сделать самому какие-то действия и поверить в самого себя Директор управляющей компании ООО "Сток" Дмитрий Романенко

Наша заявка прошла конкурсный отбор и мы стали участниками программы по благоустройству дворовой территории. В целом мы довольны, потому что сколько тут живем, на протяжении всех этих 16 лет ничего не делалось. Во дворе сделали парковки, освещение, ограждение газонов, парковки для велосипедов. Наши пожелания все учли Представитель дома № 10 по ул. Офицерская Елена Шабалина

Напомним, с 2017 года в Выборге интенсивно увеличивается количество благоустраиваемых дворов. Во дворах устанавливаются детские игровые площадки с резиновым покрытием, современные лавочки и урны, оборудуют парковки, освещение дворовых территорий, проводят мероприятия по озеленению по инициативе и при активном участии жителей, управляющих организаций и депутатов округов. В 2019 году в Выборге благоустраивают дворы по следующим адресам: ул. Харитонова, 84; ул. Сухова, 10, Приморском шоссе, 18; Ленинградском шоссе, 53. Кроме того, в списке: Приморское шоссе, 30; ул. Макарова, 7; ул. Красноармейская, 11; пр. Победы, 33; ул. Офицерская, 10 и 12, ул. Спортивная, 10; ул. Макарова, 2 и 4 ул. Гагарина, 18 и 20, ул. Рубежная, 32; ул. Спортивная, 7; ул. Приморская, 22-22а; ул. 2-я Южная, 2.

Автор: Анна Литик

Фото: Piter.TV

