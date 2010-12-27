Следующий: Viber стал недоступным для пользователей

Компания Viber сообщила о блокировке используемых им серверов.

В пятницу, 18 мая операторы связи закрыли доступ к серверам Viber. Российские пользователи вновь стокнулись со сложностями с доступом к приложению. Об этом сообщила пресс-служба Viber в Twitter.

В настоящее время неизвестно какие именно операторы связи сделали блокировку. Стоит отметить, что проблемы с Viber замечены у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Смоленска, Самары, Красноярска. Пользователи жалуются на подключение, невозможность отправить сообщения, а также некоторым не удалось авторизоваться в месенджере.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге установили памятник противостоянию Роскомнадзора и Telegram‍.

Фото: Twittwr - Viber