Вы еще размещаете рекламу на запрещенных ресурсах?

Дело в том, что после введения запрета на пользование некоторыми иностранными платформами и социальными сетями в сети "Интернет" определенная часть российских пользователей продолжает использовать запрещенные информационные ресурсы, с помощью технологий обхода ограничения доступа.
2 апреля Совет Федерации большинством голосов поддержал законопроект, запрещающий распространение какой-либо рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (источник – сайт Государственной Думы по законопроектам).
После одобрения Советом Федерации закон должен подписать президент, и после этого закон вступит в силу. Это ожидается с 1 сентября этого года.
Для нарушителей предусмотрены штрафы:
· Для физических лиц – до 2 500 рублей
· Для должностных лиц – от 4 000 до 20 000 рублей
· Для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей
Ожидается, что законопроект не повлечет негативных последствий для предпринимателей.
Что можно посоветовать бизнесу? Перенаправляйте рекламную активность на российские социальные сети, время до 1 сентября еще есть.
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