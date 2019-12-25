Вы еще размещаете рекламу на запрещенных ресурсах?

Юрист Курбатова Надежда, в продолжение темы рекламы в Интернете, знакомит читателей с законопроектом, который коснется тех, кто до сих распространяет рекламу в запрещенных социальных сетях.

Дело в том, что после введения запрета на пользование некоторыми иностранными платформами и социальными сетями в сети "Интернет" определенная часть российских пользователей продолжает использовать запрещенные информационные ресурсы, с помощью технологий обхода ограничения доступа.

2 апреля Совет Федерации большинством голосов поддержал законопроект, запрещающий распространение какой-либо рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (источник – сайт Государственной Думы по законопроектам).

После одобрения Советом Федерации закон должен подписать президент, и после этого закон вступит в силу. Это ожидается с 1 сентября этого года.

Для нарушителей предусмотрены штрафы:

· Для физических лиц – до 2 500 рублей

· Для должностных лиц – от 4 000 до 20 000 рублей

· Для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей

Ожидается, что законопроект не повлечет негативных последствий для предпринимателей.

Что можно посоветовать бизнесу? Перенаправляйте рекламную активность на российские социальные сети, время до 1 сентября еще есть.