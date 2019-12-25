Ветеранам Ленобласти начнут доставлять продуктовые наборы на дом

Компания "Бронка Групп" таким образом поддержала акцию #добрыйсосед.

В среду, 25 марта, компания "Бронка Групп" объявила о своем участии в акции #добрыйсосед, предложенную Александром Дрозденко.

Организация планирует обеспечить доставкой продуктов с высоким сроком годности на квартиры 157 инвалидов и 892 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающим на территории Ленобласти.

В доставочный набор будет входить 11 продуктов, а также памятка с базовой информацией о CONVID-19. Кроме того, компания предоставит все адреса медицинских учреждений, по которым пожилые люди могут обратится при необходимости.

Ранее мы рассказывали о том, что нарушение самоизоляции в Ленобласти будет караться штрафом.

Фото: Pixabay