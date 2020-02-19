Ветеран Афганской войны прокомментировал передачу дневника добровольца Чепишко в Музей боевого братства

Главный редактор интернет-проекта PolitRussia Руслан Осташко рассказал, что дневник добровольца Александра Чепишко стал экспонатом Музея боевого братства.

Дневник добровольца передали в Музей боевого братства в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов. Осташко уверен – дневник героя должен быть примером для молодых людей и рассказать об истинных мотивах добровольцев.

Согласно тексту дневника, летом 2014 года Чепишко участвовал в боях за Новосветловку, Хрящеватое, а также за Луганский аэропорт, где и погиб. Лишь через несколько лет его мать нашла дневник сына и письмо ныне покойному отцу.

Александр писал, что он вместе с другими добровольцами не смог игнорировать происходящее на Донбассе, ибо воспитан "так, что жить нужно по совести". Он просил отца объяснить свой выбор маме.

"Пусть она знает, что мы поехали защищать людей, тех, кому нужна наша помощь. <…> Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верим, чем дорожим и что любим", — писал он.

Военный эксперт, полковник запаса и ветеран Афганской войны Андрей Кошкин считает, что дневник русского добровольца – отличный пример для молодежи. Это внутренний мир человека – героя, отправившегося защищать людей, потому что не мог остаться в стороне.

"По нему можно проследить формирование уникального качества – чувства патриотизма, которое свойственно нашим молодым людям, — отметил Кошкин. — Я думаю, это очень важно".

Полковник отметил роль родителей в патриотическом воспитании каждого. Александр Чепишко, по его мнению, стал неравнодушным человеком именно благодаря своим матери и отцу.

Кошкин уверен – российские добровольцы должны считаться воинами-интернационалистами.

"Конечно, нужно, чтобы подобного рода "прекрасные порывы" наших людей были оформлены в правовом поле, чтобы добровольцы по праву числились воинами-интернационалистами", — заявляет ветеран Афганской войны.

История Александра Чепишко останется в веках. Она – пример того, как человек отказался смириться с несправедливостью, пожертвовав жизнью ради других.