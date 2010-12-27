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Жители Лужского района остались без благ цивилизации
Сегодня, 17:31
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TretyakovaS
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Жители Лужского района остались без благ цивилизации

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Около пяти тысяч человек в Лужском районе остались без воды и электричества. Причина - авария на сетях "Ленэнерго".

Днем 21 апреля в Тёсовском, Скребловском и Володарском сельских поселениях произошла авария на сетях "Ленэнерго". Последствия себя ждать не заставили: была прекращена подача воды, также отключились канализационно-насосные станции. В зону отключения попали более пяти тысяч человек.

Как сообщает "47 news" со ссылкой на пресс-службу "Ленэнерго", специалисты компании восстанавливают электроснабжение посёлков Скреблово, Ям-Тесово и Тесово после технологического нарушения на воздушной линии 10 кВ, произошедшего в результате сильного ветра. Блага цивизизации энергетики пообещали вернуть в ближайшее время. 

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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