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Вестибюль станции "Площадь Восстания-2" закрыт на проверку
Сегодня, 16:26
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TretyakovaS
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Вестибюль станции "Площадь Восстания-2" закрыт на проверку

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Вечером 15 апреля закрыли вестибюль станции "Площадь Восстания-2". Причина - бесхозный предмет.

Вечером 15 апреля из-за бесхозного предмета закрыли вестибюль станции метро "Площадь Восстания-2". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки. 

Вестибюль станции закрылся в 16.10. 

Проводится проверка. 

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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