Вестибюль станции "Площадь Восстания-2" закрыт на проверку

Вечером 15 апреля из-за бесхозного предмета закрыли вестибюль станции метро "Площадь Восстания-2". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Вестибюль станции закрылся в 16.10.
Проводится проверка.
Вечером 15 апреля закрыли вестибюль станции "Площадь Восстания-2". Причина - бесхозный предмет.
Вечером 15 апреля из-за бесхозного предмета закрыли вестибюль станции метро "Площадь Восстания-2". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Вестибюль станции закрылся в 16.10.
Проводится проверка.