Верка Сердючка не возобновит гастроли по России

Официальные концерты в России Верка Сердючка не давала около 5 лет.

В среду, 5 сентября, стало известно, что Верка Сердючка не собирается возобновлять гастрольную деятельность по России. Об этом сообщил менеджер артиста.

Отметим, что интерес россиян к Андрею Данилко, который выступает в сценическом образе, возник после его выступления на вечеринке в рамках "Новой волны". По сети сразу распространился ролик, где Филипп Киркоров заявил о возвращении звезды.

Менеджер Сердючки сразу открестился от слухов о выступлениях артиста на больших мероприятиях и концертах в России. Он отметил, что Данилко пригласил лично Игорь Крутой, а выступление было на частном мероприятии.

Фото: VERKA SERDUCHKA OFFICIAL/Instagram