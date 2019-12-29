Верховный суд счёл незаконным "налог с налога" на недвижимость

Речь идёт про НДС

Верховный суд признал незаконным включение налога на добавленную стоимость (НДС) в оценку недвижимости. Он вообще не должен упоминаться при определении цены на недвижимые объекты.

Ранее включение НДС в кадастровую стоимость увеличивало цену недвижимости на 20%. Из-за этого собственники помещений, который являются юридическими лицами, при оплате налога на имущества в бюджет также уплачивали "налог с налога".

Теперь юристы предрекают ""большую путаницу в этом вопросе"".

Поводом для решения Верховного суда стало дело собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО ""Арт формат"". Дела с аналогичными претензиями юридических лиц слушались в Верховном суде и ранее.