Верховный суд отказался пересмотреть дело о логотипе Санкт-Петербурга

Жалоба Студии Артемия Лебедева не будет изучена.

Верховный суд России отказался от пересмотра дела относительно логотипа Северной столицы, созданного дизайнерской студией Артемия Лебедева. Ранее петербургский УФАС признал сделку между городом и предпринимателей незаконной. Художник должен был предоставить Смольному серию логотипов всего за один рубль. Сам автор отмечал, что создал работы в качестве подарка для города на Неве.

Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ отмечается в арбитражной карточке дела

Напомним, что решение по поводу легальности заключенного контракта с лебедевым было принято еще в феврале 2017 года. Судебная инстанция сочла, что другие компании не могли принять участие в тендере, поэтому договор заказчика и исполнителя можно расторгнуть на законных основаниях.

Фото: студия Артемия Лебедева