Верхнее Суздальское озеро стало центром большой осенней уборки Петербурга

Беглов взялся за уборку берега озера вместе с жителями Петербурга.

В Петербурге 17 октября состоялся осенний День благоустройства. В рамках общегородского субботника жители приводили в порядок дворы и общественные пространства, а также высаживали деревья и кустарники.

Центральной площадкой акции стала территория у Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе. В уборке берега участвовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Субботник проходит в рамках осеннего месячника благоустройства. В течение октября коммунальные службы и садово-парковые хозяйства готовят город к зиме. За первые 2 недели они привели в порядок почти 150 млн квадратных метров территорий и высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников.

В каждом районе открыли пункты выдачи инвентаря. Всего в программе запланировано более 160 мероприятий, включая лекции, мастер-классы и викторины. Площадки и события можно найти на интерактивной карте.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

