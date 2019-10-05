Венгрия забирает свои паспорта у украинцев

Речь идет о тех, кто получил гражданство незаконно.

Власти Венгрии массово лишают украинцев своих паспортов. В частности, речь идет о жителях Закарпатской области, которые имеют право получить венгерский паспорт. Об аннулировании гражданства сообщил бывший глава региона Геннадий Москаль.

Для того, чтобы получить документы мигранту необходимо сдать экзамен на знание языка, или чтобы его родственники имели гражданство Венгрии. По словам Москаля, документы получили не этнические венгры, а Украинцы купившие поддельную справку о родственных связях. Язык они не учили. Многие из владельцев документов даже не проживали на территории Венгрии, однако имели право на государственную пенсию.

Москаль сообщил, что вычисляют нарушителей просто – полиция разговаривает с обладателем паспорта на венгерском. Если он не понимает язык, то имеются основания для запуска процесса лишения гражданства.

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