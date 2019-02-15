Великая Китайская стена превратились в великую ледяную горку

Туристы в буквальном смысле катаются по дорожкам.

По дорожкам Великой Китайской стены стало просто невозможно ходить. Из-за снегопада и морозов на дорожках образовался опасный слой льда. Туристы не могут устоять на ногах и катаются по достопримечательности как по огромной горке. Об этом сообщает Metro.

Очевидцы сняли на видео, как одна из туристок скользит вниз по каменному склону и врезается в свою подругу, которая сидела на брусчатке. Также засняли и других туристов, которые пытаются подняться на возвышенность, держась крепко за поручни. Некоторым дается это очень нелегко, они падают и ползут наверх уже на коленях.

Фото и видео: Metro