Сотрудники белорусских гостелеканалов готовы присоединиться к забастовке

Она не уточнила, сколько человек намерено поддержать протесты. Известно, что с журналистами пытаются договориться секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, однако переговоры нельзя назвать успешными: часть журналистов уже покинула встречу.
Среди требований сотрудников СМИ – отмена цензуры, перевыборы президента, освобождение политических заключенных, а также прекращение насилия по отношению к демонстрантам. В противном случае с понедельника они готовы показывать "честные новости".
До этого момента было известно только об отдельных демонстративных увольнениях сотрудников СМИ. Забастовку против фальсификаций на президентских выборах, состоявшихся 9 августа, поддержали работники крупнейших предприятий и учреждений Белоруссии. По всей стране продолжаются акции протеста.
Видео: TUT.BY
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