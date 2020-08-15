Сотрудники белорусских гостелеканалов готовы присоединиться к забастовке

Об этом стало известно от Натальи Бибиковой, ведущей и режиссера телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 3"

Она не уточнила, сколько человек намерено поддержать протесты. Известно, что с журналистами пытаются договориться секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, однако переговоры нельзя назвать успешными: часть журналистов уже покинула встречу.

Среди требований сотрудников СМИ – отмена цензуры, перевыборы президента, освобождение политических заключенных, а также прекращение насилия по отношению к демонстрантам. В противном случае с понедельника они готовы показывать "честные новости".

До этого момента было известно только об отдельных демонстративных увольнениях сотрудников СМИ. Забастовку против фальсификаций на президентских выборах, состоявшихся 9 августа, поддержали работники крупнейших предприятий и учреждений Белоруссии. По всей стране продолжаются акции протеста.

Видео: TUT.BY