Вечно Молодой, вечно Галустян: вспоминаем первые роли известного актера

28 апреля на ТНТ большая премьера – стартует шоу «Галустян+», в котором всем известный и всеми обожаемый комик, шоумен, актер, ресторатор, продюсер Михаил Галустян вернется к скетчевому жанру и покажет сотни забавных сценок из жизни своих новых персонажей. Олигарх, попавший в санкционный список; осужденный за мошенничество парень Андрюша; ведущий кавказских новостей Жорик, который слегка выпал из времени – разброс будет огромным. Вместе с Галустяном не менее крутых персонажей в проекте сыграли друзья

Гадя Петрович Хренова

Маленькая девочка в рыжем парике, которая научила всех говорить фразу "потерялася я!" - один из первых суперуспешных персонажей Галустяна, придуманный им вместе с его друзьями по команде КВН "Утомленные солнцем". Прыгая на батуте, девочка со смешными и милыми дефектами речи так увлеклась, что упустила из виду родителей, и теперь ей приходится иметь дело с полицейским, который задает ей вопросы, а она отвечает так, что зрители не перестают смеяться, даже если смотрят эту сценку в сотый раз. Полицейского, кстати, играл другой популярный участник "Утомленных солнцем" Александр Ревва.

Строитель Равшан

Приезжие из Средней Азии, Равшан и Джамшут (его играл актер Валерий Магдьяш) – пожалуй, самые популярные гастарбайтеры на всем российском телевидении. Впервые они появились в шоу "Наша Russia" и тут же стали живыми мемами. "Насяльника", "секас", "писнец" - ну кто не помнит эти словечки из нулевых, которые врезались в народную память именно благодаря добродушному и слегка потерянному в мегаполисе парню Равшану.

Подросток Димон

А Славик и Димон из той же "Нашей Раши" - герои для поколения помладше. Все, чем занят дуэт подростков – это вечными вопросами типа как купить пива, сигарет или презервативов, если ты мелкий, некрутой, да и денег совсем нет. Что-то вроде "Бивиса и Баттхеда", только на российский лад. Димон из Краснодара, ради роли которого Галустян гладко брился, прославился фразой "Че-то я очкую!"

Карлосон

Период скетчей и эпизодических ролей в комедийных фильмах-капустниках прошел, и Галустян начал сниматься в кино, причем в немаленьких ролях. Михаил снялся в главной роли в комедии "Тот еще Карлосон!", который был бы невозможен без участия в нем Галустяна. "Пошалим!" - именно это говорит и делает его персонаж, сказочный чудик, вносящий долю бардака и абсурда в жизнь мальчика, которому непросто быть одному в большом городе. Его приколы, правда, не назвать совсем безобидными – Карлсон у Астрид Линдгрен был более целомудренным.

Александр Родионович Бородач

И, наконец, персонаж Галустяна, истории о котором разрослись в целый сериал – это незадачливый охранник Александр Родионович Бородач, который не может задержаться ни на одной работе больше трех дней. Но и за этот короткий срок он успевает пожить так, как многим не удается за несколько лет. Фраза, "Понять и простить", которой Бородач всегда отвечает в полицейском участке на вопрос "И что же нам с тобой делать", тоже ушла в народ.

Фото: ТНТ