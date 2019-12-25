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Вечером на набережной Обводного канала прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 12:19
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Вечером на набережной Обводного канала прорвало трубу с кипятком

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Ответственность предприятия застрахована – владельцам автомобилей обещали помочь в случае инцидентов в зоне вытекания кипятка.

Вечером в пятницу, 23 октября, на набережной Обводного канала у Краснооктябрьского моста в Петербурге после прорыва теплотрассы прорвался фонтан кипятка.

О случившемся сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Там рассказали, что у дома №181 по набережной Обводного канала было найдено технологическое нарушение, к устранению которого и приступила компания. К полуночи субботы, 24 октября, движение автомобилей, которое было ограничено на время работ, частично было восстановлено. 

Ранее мы сообщали о том, что в трех районах Петербурга ограничат горячее водоснабжение. Обязательным условием является их проведение в отопительный сезон. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: набережная обводного канала, петербург, теплосеть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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