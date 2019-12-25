Вечером на набережной Обводного канала прорвало трубу с кипятком

Ответственность предприятия застрахована – владельцам автомобилей обещали помочь в случае инцидентов в зоне вытекания кипятка.

Вечером в пятницу, 23 октября, на набережной Обводного канала у Краснооктябрьского моста в Петербурге после прорыва теплотрассы прорвался фонтан кипятка.

О случившемся сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Там рассказали, что у дома №181 по набережной Обводного канала было найдено технологическое нарушение, к устранению которого и приступила компания. К полуночи субботы, 24 октября, движение автомобилей, которое было ограничено на время работ, частично было восстановлено.

Ранее мы сообщали о том, что в трех районах Петербурга ограничат горячее водоснабжение. Обязательным условием является их проведение в отопительный сезон.

Фото: vk.com/spb_today