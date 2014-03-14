Вечером 22 октября пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 22 октября дорожная ситуация достигла 7 баллов.

Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Литейном (дорожные работы), Невском, Каменноостровском, Добролюбова, Чкаловском проспектах, на Тучковом мосту (авария), на Большом проспекте Петроградской стороны, на проспекте Медиков, на набережной Макарова (авария), на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки и на набережной Обводного канала.

Пробки наблюдаются и в Невском районе – на Народной и Ивановской улицах (авария). Заторы на дорогах ощущаются на Мурманском шоссе, в районе КАД.

"Краснеет" и Кировский район. Автомобилистам придется немного постоять в пробке на проспектах Маршала Жукова (авария) и Стачек, на улице Зины Портновой.

Традиционно пробки собираются в районе поселка Шушары. На Пулковском шоссе, в районе КАД, произошло пять аварий.

В Красногвардейском районе автомобилистам стоит быть внимательнее на проспекте Косыгина, на Индустриальном проспекте (авария) и на Ириновском проспекте (авария).

Небольшие заторы на дорогах наблюдаются в районе города Кудрово. "Красная" и улица Центральная в Мурино.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV