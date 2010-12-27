Вечер-посвящение Майе Плисецкой в Эрмитажном театре

Большой концерт памяти великой балерины объединил лучшие номера из её репертуара.

Откроет программу легендарный одноактный балет "Кармен-сюита", который специально для Плисецкой поставил кубинец Альберто Алонсо. Хореография была создана меньше, чем за 30 дней, а партитура – за 20. Партитуру писал муж балерины – Родион Щедрин, которы за основу взял оперу Жоржа Бизе.Со временем балет обрёл большую популярность и был в репертуаре Плисецкой до самого её ухода со сцены. Также на концерте представят эпизоды из "Дон Кихота", "Лебединого озера" и "Венецианского карнавала".

Место: Эрмитажный театр (Дворцовая наб., д. 34)

Цена: 3000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: openart.spb