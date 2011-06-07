Валерий Савинов провел разговор с подрядчиком, сорвавшим сроки ремонта в школе в Ленинском

Спортзал должен был быть отремонтирован к началу учебного года.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов осмотрел несколько объектов в районе 7-го сентября. На одном из них подрядчик не уложился в сроки.

Спортзал в школе поселка Ленинское должен был быть готов к сентябрю, но капитальный ремонт не завершен. С представителем подрядчика прошел разговор, в ходе которого он пообещал устранить недочеты в ближайшее время.

В поселке Красносельское идет ремонт в Доме культуры. По плану он будет завершен в ноябре этого года.

Также Валерий Савинов побывал в Рощино и осмотрел будущую ледовую арену и ход дорожных работ на Садовой улице. Арена должна быть построена к концу 2022-го года.

Ранее Piter.TV показал, как Выборг отпраздновал свое 728-летие.

Фото: Pexels