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Вахтовики из Смоленской области, подозреваемые в избиении до смерти своего земляка, задержаны в Ленобласти
Сегодня, 16:53
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Вахтовики из Смоленской области, подозреваемые в избиении до смерти своего земляка, задержаны в Ленобласти

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Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). 

В полицию Кингисеппского района 19 апреля поступила информация о том, что в общежитии на Ижорской улице, 29, в деревне Вистино найдено тело мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в одной из комнат обнаружили тело 45-летнего рабочего из Смоленской области с множественными синяками и ссадинами. Там же по подозрению в этом преступлении задержали троих земляков погибшего в возрасте 28, 37 и 45 лет. Все они работают на одном предприятии вахтовым методом. Двое из мужчин ранее были судимы. 

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). 

Ранее на Piter.TV: в Изотовском сквере петербурженка обнаружила тело мужчины и ружье. 

Фото: Piter.TV

Теги: вахтовики, вистино, подозреваемые в убийстве
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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