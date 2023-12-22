Вахтовики из Смоленской области, подозреваемые в избиении до смерти своего земляка, задержаны в Ленобласти

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

В полицию Кингисеппского района 19 апреля поступила информация о том, что в общежитии на Ижорской улице, 29, в деревне Вистино найдено тело мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в одной из комнат обнаружили тело 45-летнего рабочего из Смоленской области с множественными синяками и ссадинами. Там же по подозрению в этом преступлении задержали троих земляков погибшего в возрасте 28, 37 и 45 лет. Все они работают на одном предприятии вахтовым методом. Двое из мужчин ранее были судимы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее на Piter.TV: в Изотовском сквере петербурженка обнаружила тело мужчины и ружье.

Фото: Piter.TV