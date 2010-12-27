Вадим Панин перешел в баскетбольный "Зенит"

Спортсмен договорился на переход в петербургский клуб на один год.

Игрок Вадим Панин станет новым членом команды петербургского баскетбольного клуба "Зенит". Спортсмен подписал контракт с командой Северной столицы на один сезон. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Как отмечает генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Церковный, 34-летний Панин станет значительным усилением. Руководство рассчитывает, что он поможет основному составу, но также и станет полезным при подготовке молодого поколения в "Зенит-фарм". Первые показатели должны быть уже достигнуты в матче 3 октября. Команда откроет сезон домашней игрой с "Тюрк Телекомом"в рамках турнира Еврокубка.

Напомним, что сезоне 2018/2019 Панин провел в сборной Нижнего Новгорода.

Фото: basket.fc-zenit.ru