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В жуткой аварии под Астраханью погибли 6 человек, среди них годовалый ребенок

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В сети появилось первое видео и фото с места смертельной трагедии, в которой погибла годовалая девочка, 5 взрослых, еще трое пострадавших госпитализированы в больницу.

Жуткая смертельная авария произошла сегодня утром, 13 декабря, около 9 часов утра на трассе "Астрахань - Махачкала".

Возле населенного пункта Троицкое в Икрянинском районе Астраханской области на дугообразном повороте не поделили трассу две легковые иномарки. Автомобили «Хендай Солярис» с астраханскими номерами и «Тойота Короллаиз Колмыкии получили серьезные механические повреждения. По словам очевидцев, машины разнесло в хлам. В результате ДТП на месте погибли 6 человек, среди них грудной ребенок. Еще три человека остались живы, и были в срочном порядке госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести.

ГИБДД выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/Lazareva news

Фото: УМВД по Астраханской области 

Теги: авария под астраханью , видео смертельной аварии , жесть , новости регионов , шесть погибших
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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