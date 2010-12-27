Бандитский Петербург: в жилом доме на Ворошилова в ходе стрельбы убили человека

В Петербурге на улице Ворошилова жильцы обеспокоены стрельбой. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

В Санкт-Петербурге 18 мая жильцы дома Невского района взволнованы из-за звуков стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас они проводят операцию в доме № 15 по улице Ворошилова.

Очевидцы сообщили, что первые выстрелы услышали около полудня, после чего сразу обратились в полицию. Также известно, что из квартиры жилого дома пытался выбраться человек с помощью простыней, правда, безуспешно.

В настоящее время на улице Ворошилова организовали оцепление, где стянуты подразделения полиции и МЧС. Кроме того, из дома слышны крики о помощи: "помогите, убивают!".

По предварительной информации, на месте происшествия есть один погибший.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург