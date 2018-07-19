В жилом доме на Авиаконструкторов произошел пожар

Петербуржцы пытаются выбраться из многоэтажного здания.

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Очевидцы сообщили, что горит квартира. Из-за воспламенения здания также заполыхал электрический щиток. Инцидент произошел днем 19 июля по проспекту Авиаторов, 19.

На месте уже работают сотрудники МЧС по региону. Проводится эвакуация местных жителей. В пострадавшей квартире в момент возгорания находились три человека: двое взрослых и ребенок. Очевидцы засняли на видео, как один из пожарных вытаскивает на лестничную клетку пострадавшего мужчину. Жертва не может самостоятельно передвигаться. Второй спасатель вернулся в кухонное помещение, чтобы найти ребенка.

Свидетели событий отметили, что с погорельцами часто возниклаи проблемы из-за регулярных попоек.

Новая информация:

По последним данным, пожар произошел сразу в двух парадных дома. В первой полыхают седьмой, восьмой и девятый этажи. Огонь начал распространяться из трехкомнатной квартиры. Там обгорело одно помещение общей площадью в 17 квадратных метров. Во второй парадной полыхает электрический щиток. Короткое замыкание затронуло первые три этажаа здания. Тушением занимаются три пожарных расчета.

Фото и видео: Вкнтакте/ДТП и ЧП по СПб