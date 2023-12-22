Новое пространство открылось в здании Большого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича

Это часть нового формата просветительской деятельности Филармонии – лекционных абонементов.

В Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии им. Шостаковича появилось новое пространство на 50 мест, которое станет площадкой для культурного и музыкального обогащения города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Это часть нового формата просветительской деятельности Филармонии – лекционных абонементов. Заместитель директора Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор подчеркнула, что проект объединяет музыку, слово, повседневность и праздник, рассказывая о культурных традициях через историю дворянских усадеб, музыкальные увлечения императоров и литературу. Проект включает шесть лекционных абонементов, среди которых "Музыка в живописи" и "Пушкин и музыка".

Планируется, что проект будет запущен уже этой осенью.

Ранее мы сообщили о том, что в Большом зале филармонии им. Шостаковича исполнят сочинения, связанные с именами оперных певиц.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"