В Большом зале филармонии им. Шостаковича исполнят сочинения, связанные с именами оперных певиц

В программе вечера — музыкальные произведения, связанные с именами знаменитых оперных певиц Европы, чья слава не угасла и в XXI веке.

Знаменитый советский и российский скрипач-виртуоз, народный артист РФ Сергей Стадлер представит публике редко исполняемые произведения известных композиторов, вдохновленных голосами оперных див. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт состоится в Большом зале филармонии имени Шостаковича в сопровождении Симфонического оркестра Петербурга. В программе вечера — музыкальные произведения, связанные с именами знаменитых оперных певиц Европы, чья слава не угасла и в XXI веке. Например, это Семнадцатый концерт для скрипки с оркестром Родольфа Крейцера, написанный специально для совместного концерта в Милане с итальянской певицей Анжеликой Каталани, — пояснили в пресс-службе Петербург-концерта.

Также в программе прозвучат Восьмой концерт немецкого композитора и скрипача Луи Шпора, который, по преданию, создал его под впечатлением от выступления певицы Джудитты Пасты. Еще одно произведение программы — лондонская версия концертной арии Infelice ("Несчастная") для сопрано, скрипки и оркестра, которую немецкий пианист и композитор Феликс Мендельсон посвятил испанской певице Марии Малибран. В программу включена и "Хаффнер-серенада" В. А. Моцарта, которую австрийский композитор написал к свадьбе Элизабет Хаффнер, дочери бургомистра Зальцбурга, и сам сыграл на свадебной церемонии три части серенады, составляющие скрипичный концерт.

Ранее мы сообщили о том, что кульптор из Петербурга предложил установить памятник Шостаковичу в филармонии.

Фото: philharmoniaspb.ru