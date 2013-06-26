В заповеднике Невский пятачок откроют патриотический детский лагерь

В Кировском районе уже начали подготовку к открытию патриотическго лагеря. Новое место для детей будет находиться в заповеднике Невский пятачок. Мобильный корреспондент прислал видео с места событий.
На кадрах видно, что на открытие лагеря завозят настоящие танки.
В далеке можно заметить большие серые палатки и другую военную технику.
Отметим, что заповедник Невский пятачок является одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. Именно с этого плацдарма солдаты пытались пробить блокаду Ленинграда.
Открытие лагеря состоится 28 июля.