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В заповеднике Невский пятачок откроют патриотический детский лагерь

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На открытие лагеря дети увидят настоящие танки!

В Кировском районе уже начали подготовку к открытию патриотическго лагеря. Новое место для детей будет находиться в заповеднике Невский пятачок. Мобильный корреспондент прислал видео с места событий. 

На кадрах видно, что на открытие лагеря завозят настоящие танки.

В далеке можно заметить большие серые палатки и другую военную технику. 

Отметим, что заповедник Невский пятачок является одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. Именно с этого плацдарма солдаты пытались пробить блокаду Ленинграда.

Открытие лагеря состоится 28 июля. 

 

Теги: видео детский лагерь , патриотический лагерь
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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