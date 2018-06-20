  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:44
159
nadiputintseva
Код вставки плеера

Эрмитаж и Мариинка не стали проводить эвакуацию после сообщения о бомбе

0 0

Музей и театр работали в штатном режиме. Все сотрудники и посетители остались на своих местах.

8 апреля в Петербурге из-за очередной волны эвакуаций, на улице оказались около 5000 человек. Анонимные сообщения с угрозами получили Эрмитаж, Мариинский театр, а также школ и детских садов.

Неизвестные злоумышленники разослали  электронные письма с текстом: "Без лишних слов. Здание и прилегающая к нему территория заминированы. Таймер активирован. Добро пожаловать в рай". В результате из учебных заведений эвакуировали 4929 человек. Саперы не нашли никаких опасных предметов в ходе проверки.

Отмечается, что администрации Эрмитажа и Мариинки решили не проводить эвакуацию после получения угрозы  о бомбе. Музей и театр работали в штатном режиме.

Видео: Piter.tv

Теги: мариинский театр, эвакуация, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий