Эрмитаж и Мариинка не стали проводить эвакуацию после сообщения о бомбе

Музей и театр работали в штатном режиме. Все сотрудники и посетители остались на своих местах.

8 апреля в Петербурге из-за очередной волны эвакуаций, на улице оказались около 5000 человек. Анонимные сообщения с угрозами получили Эрмитаж, Мариинский театр, а также школ и детских садов.

Неизвестные злоумышленники разослали электронные письма с текстом: "Без лишних слов. Здание и прилегающая к нему территория заминированы. Таймер активирован. Добро пожаловать в рай". В результате из учебных заведений эвакуировали 4929 человек. Саперы не нашли никаких опасных предметов в ходе проверки.

Отмечается, что администрации Эрмитажа и Мариинки решили не проводить эвакуацию после получения угрозы о бомбе. Музей и театр работали в штатном режиме.

Видео: Piter.tv